» الطيب يستقبل غادة والي ويشيد بقدرات المرأة المصرية

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استقبل فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ وخلال اللقاء عبر فضيلة الإمام الأكبر عن تمنياته بالتوفيق للدكتورة غادة والي في مهمتها الجديدة، بعد اختيارها لمنصب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، وأن تتمكن من خلال منصبها الجديد من مساعدة البشرية على تخطي ما تعانيه من جرائم وفساد وإرهاب، وأن تعمل دائما على أن تكون نصيرا لبلادها في مختلف المحافل الدولية.

وأكد فضيلته أن اختيار شخصية مصرية لشغل هذا المنصب الدولي الرفيع دلالة على ما تتمتع به مصر من تقدير ومكانة دولية كبرى، وعلى قدرة المرأة المصرية والعربية على تقلد أعلى المناصب الدولية.

من جهتها، أعربت الدكتورة غادة والي، عن شكرها لفضيلة الإمام الأكبر على الدعم الكبير الذي قدمه الأزهر الشريف لوزارة التضامن الاجتماعي طوال الفترة الماضية، ما أسهم في حل مشكلات الآلاف من المحتاجين والمرضى والمشردين، عبر توفير السكن المناسب وآلاف الوظائف لهم، وحل العديد من المشكلات الاجتماعية والمادية التي تواجههم بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات المصري، والهيئات الدعوية والدينية بالأزهر الشريف.


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