  • الأربعاء 04 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:17 م
بحث متقدم
ارشيف

مستشار بن زايد: قرار بحريني جديد لطى أزمة الخليج

هدى الرشيد

بعد ظهورها بدون حجاب.. إعلامية سعودية شهيرة: " بن سلمان رائع"

ترامب

شاهد.. «زعماء الناتو» يسخرون من ترامب

الإفتاء

الإفتاء:علاج المرض النفسى مش مسئوليتنا

تركي آل شيخ

وعكة صحية لـ "آل الشيخ"

عصام البشير

السلطات السودانية تعتقل المستشار الديني للبشير

بسمة وهبة

عرض إخواني وراء انتقاد "بسمة وهبة" للحكومة

الإفتاء

هل ثواب القرآن من المصحف أفضل من الهاتف

أحمد موسي

موسى: اللي بتعملوه دا عيب وحرام

محمد شاكر وزير الكهرباء

"شاكر" نائبا لرئيس الوزراء بالتعديل الوزاري

إجراء أول عملية قلب مفتوح بمستشفى السكة الحديد

الحياة السياسية

المركز الطبي لسكك حديد مصر
المركز الطبي لسكك حديد مصر

علي محمود

أخبار متعلقة
#

السكة الحديد: هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم

#

السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

#

أمير الكويت يصدر برقية تهنئة بسبب عملية جراحية

#

السكة الحديد: هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم

أعلن الدكتور عاطف إمام رئيس مجلس إدارة شركة المركز الطبي لسكك حديد مصر، إجراء أول عملية قلب مفتوح بالمستشفى؛ حيث تم إجراء العملية، وتغيير الصمام المترالي لقلب المريض من العاملين بهيئة السكك الحديدية.

وأضاف إمام، أن المستشفى مستعد لاستقبال أي حالة من المواطنين من غير العاملين بوزارة النقل؛ لإجراء مثل هذه النوعية من الجراحات الدقيقة التي تتم بواسطة خبراء واستشاريين متخصصين على أعلى مستوى، لافتًا إلى أن المستشفى خلال الفترة الماضية تم تدعيمها بأحدث الأجهزة الطبية في مختلف التخصصات، كما تم التعاقد مع عدد كبير من الأساتذة الاستشاريين المتخصصين في الجراحات الدقيقة.

وأشار رئيس المركز الطبي لسكك حديد مصر أن المستشفى يقوم بتقديم خدمة طبية متميزة لكل العاملين بوزارة النقل وهيئاتها وشركاتها التابعة كما تستقبل المستشفي المواطنين من خارج وزارة النقل، وتقدم لهم خدمة طبية على أعلى مستوى وبأسعار رمزية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الإنسان يسمع صوت بيقوله "ارمي" نفسك من البرج أو تحت المترو
» "ممالك النار" تتصدر تريند تويتر.. ويصفون النبوى بـ"الجبار"
» شاهد.. أغلى شجرة كريسماس في العالم
» إجراء أول عملية قلب مفتوح بمستشفى السكة الحديد
» هند صبرى تنعى شعبان عبد الرحيم بهذه الكلمات
» تحذير شديد اللهجة من "السعودية" لمواطنيها بفرنسا
» الطيب يستقبل غادة والي ويشيد بقدرات المرأة المصرية
» تجربة صحفية جديدة لـ "إليسا".. تعرف عليها
» تحذير طبي.. "الصدفية" تصيب الأطفال
» طفل يثير إعجاب "بن زايد".. لهذا السبب
» "يوتيوب" يعلق على نظرية المؤامرة بهذه الأرقام

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    04:57 م

  • فجر

    05:14

  • شروق

    06:43

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس