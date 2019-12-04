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"الطيب" يطالب بهذا الأمر لطلاب التعليم الأزهرى

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التقى فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أعضاء مجلس إدارة صندوق التأمين الحكومي على طلاب الأزهر الشريف.

قال فضيلة الإمام الأكبر، أمس الثلاثاء، إن الأزهر يولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير التغطية التأمينية الشاملة لجميع طلاب الأزهر، في مختلف المراحل التعليمية، بما يضمن كفالتهم حال تعرض أيٍّ منهم للحوادث أو الوفاة، مطالبًا المسئولين بمجلس إدارة صندوق التأمين الحكومي على طلاب الأزهر بضرورة إنشاء إدارة تابعة لهم بجميع المناطق الأزهرية، لتصل خدماتها لكل الطلاب دون تمييز.

من جهتهم، أعرب أعضاء مجلس إدارة صندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري عن تقديرهم الكبير لفضيلة الإمام الأكبر وشكرهم له على اهتمامه بأبنائه من طلاب الأزهر، مؤكدين أن العمل جارٍ على وضع كل الضوابط والقواعد التنظيمية الخاصة بالصندوق الجديد، وبما يضمن توفير الخدمات التأمينية لجميع طلاب الأزهر، بمختلف المناطق والمحافظات، وبما يتماشى مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1583 لسنة 2019 بإنشاء صندوق التأمين الحكومي لرعاية الطلاب.

جدير بالذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1584 لسنة 2019، والخاص بإنشاء صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب التعليم الأزهري، كان قد نشر في الجريدة الرسمية في التاسع من يوليو الماضي، على أن يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويتبع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وبما يتماشى مع توجه الدولة نحو قاعدة الشمول المالي وإتاحة خدمات التأمين والرعاية الاجتماعية لطلاب التعليم العام والأزهري. ويهدف الصندوق إلى أن تمتد الحماية التأمينية لتشمل كل الطلاب وحمايتهم في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن الحوادث، وكذلك الإصابات البدنية الناتجة عنها وما ينتج عنها من عجز كلي أو جزئي.

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