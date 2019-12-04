» هند صبرى تنعى شعبان عبد الرحيم بهذه الكلمات

نعت الفنانة التونسية، هند صبرى، عبر حسابها على "إنستجرام"، الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، الذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 62 عامًا.

ونشرت هند صبري صورة للفنان الراحل، وعلقت عليها: "وداعا صاحب القلب الطيب عملنا معا في مواطن ومخبر وحرامي وكانت كواليسه جميلة رحم الله شعبولا.. وداعا #شعبان_عبد_الرحيم " .

وتوفي فجر أمس الثلاثاء الفنان شعبان عبدالرحيم وذلك فى مستشفى المعادى العسكرى، وذلك بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 62 عامًا.