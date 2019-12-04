وعكة صحية لـ "آل الشيخ"

04 ديسمبر 2019 - 01:47 م

بعث الشاعر الغنائي أمير طعيمة رسالة إلى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، لسفره إلى رحلة علاج بالخارج، قائلاً: "تمنياتنا القلبية لمعالي المستشار المحترم تركى آل الشيخ بالشفاء العاجل.. اللهم أشفه شفاء لا يغادر سقما".

من جانبه قال "آل الشيخ"؛ عبر "تويتر": "إذا فيه شيء أتمناه وأتمنى تتأكدوا منه أني كل همي رضاكم وسعادتكم وأن كل سعودي يكون سعيدًا وخذ فرصته في إثبات موهبته".

وواصل رئيس الهيئة: "سامحوني إذا مقصر لكن اعرفوا أن هدفي سعادتكم".