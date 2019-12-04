شاهد.. «زعماء الناتو» يسخرون من ترامب

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وثق مقطع فيديو تم تداوله حديثًا جانبيًا بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، خلال حفل بقصر باكنجهام في لندن.

وفقا لصحيفة "The Sun" البريطانية فإن الزعماء فيما يبدو كانوا يتحدثون عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غيابه، حيث نوهت الصحيفة إنهم لم يذكروه بالاسم، لكن أشاروا إلى اللقاءات الصحفية المطولة التي عقدها طوال اليوم.

وظهر في الفيديو جونسون وترودو وهما يتحدثان مع ماكرون عن سبب تأخر الأخير عن حفل الاستقبال المنعقد بمناسبة الذكرى الـ70 لحلف الناتو، ليكملا حديثهما بمزاح عن المؤتمر المطول الذي عقده ماكرون مع ترامب، دون أي إشارة لاسمه.

وسأل جونسون ماكرون: "هل هذا يكون سبب تأخرك؟"، ليرد عليه ترودو: "لقد تأخر "ماكرون" لأنه حضر مؤتمرا صحفيا مدته 40 دقيقة".

وأضاف رئيس الوزراء الكندي مازحا مع ماكرون: "من المؤكد أنك شاهدت تدلي فكي فريقه إلى الأرض".


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