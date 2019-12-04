مستشار بن زايد: قرار بحريني جديد لطى أزمة الخليج

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بن زايد

نصف نهائي

تخصيص طائرات

قرر اتحاد الكرة البحريني، تخصص طائرتين لنقل الجماهير البحرينية لمؤازرة المنتخب الوطني لكرة القدم في مباراة العراق ضمن نصف نهائي "خليجي 24"، والمقرر لها غدًا الخميس.

من جانبه قال "عبد الخالق عبد الله" مستشار بن زايد، عبر صفحته على تويتر"، إن هذا قرار سياسي بقدر ما هو قرار رياضي ويصب في صالح السعي لطي صفحة الخلاف الخليج.

وتنطلق مساء غد الخميس، منافسات الدور نصف النهائى للبطولة والتى تستضيفها قطر، منذ 8 من شهر ديسمبر الجارى.

ويقام نصف النهائى الأول بين العراق أول المجموعة الأولى والبحرين ثانية المجموعة الثانية، على استاد عبد الله بن خليفة فى نادى الدحيل، فى تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ولعب المنتخبان منذ أسبوعين لقائهما الثانى ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة، فى العاصمة الأردنية عمّان وانتهى بالتعادل السلبى، علماً أن لقاء الذهاب فى المنامة انتهى أيضًا بالتعادل لكن بهدف لمثله.

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