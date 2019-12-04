إثيوبيا تنشيء قاعدة عسكرية في دولة عربية

04 ديسمبر 2019 - 04:56 م

كشفت وسائل إعلام محلية، أن الجيش الإثيوبي يستعد لإنشاء قاعدة عسكرية على سواحل البحر الأحمر.

وذكرت نقلًا عن مصادر في القوات البحرية بالبلاد، قولها إن السلطات تستعد وبشكل فعلي، للبدء بإنشاء وتنفيذ قاعدة عسكرية تعتبر الأولى لها على سواحل جيبوتي المطلة على البحر الأحمر.

ومن المقرر بحسب ما تم نقله، أن تتمركز القوات الإثيوبية على سواحل جيبوتي، المطلة على مضيق عدن.

وقالت إن القيادة ستكون في عاصمة إقليم أمهرة، بحر دار شمال غربي إثيوبيا، بقيادة العميد كندو جيزو.

وقام وفد عسكريا إثيوبيا بزيارة السواحل الجيبوتية، واطلع على المناطق الساحلية شمالي خيلج تاجورا في جيبوتي، وزار بلدة أوبيخ الساحلية، والتي من المفترض أن تكون القاعدة قربها.

وفي أكتوبر الماضي، ناقش رئيس الوزراء الإثيوبي مع الرئيس الجيبوتي، اسماعيل عمر جيلي، تواجد القاعدة العسكرية في البلاد عندما أجرى زيارة لجيبوتي.