من الطلاق للموت.. شائعات تطارد الفنانين

21 ألف شائعة تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال 3شهور.. المشاهير أبرز الضحايا.. و«هوس الترند» يظهر فى الصورة



شائعات الزواج والطلاق تلاحق «أصالة» و«هيفاء وهبى».. وفاة «عادل إمام» أكثر إثارة للجدل. وتغيير ديانة «فلوكس» الأشد غرابة

تلاحق المشاهير، الشائعات التي تتناول حياتهم الشخصية، بعد أن أضحت مواقع التواصل الاجتماعي منصة واسعة لتداول الأخبار الخاصة بالفنانين على وجه الخصوص، مثل أخبار الطلاق، أو الفنانة، ما يؤثر على حياتهم الشخصية، حتى أن البعض تناولته الشائعات أضعاف ما كتب عن أعماله الفنية.

وبحسب تقرير رسمي، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وحدها 21 ألف شائعة في الشهور الثلاثة الأولى من العام 2018، والنسبة متقاربة في أغلب الدول العربية مع تزايد ظاهرة "ولع الترند" التي انتقلت من المواقع الإخبارية إلى صفحات رواد "تويتر" وفيس بوك"، وأغلب ضحايا هذه الشائعات هم المشاهير وبخاصة نجوم الفن.

"المصريون" رصدت أبرز الشائعات التي لاحقت الفنانين خلال الفترة الأخيرة على النحو التالي:

أصالة وطارق العريان

ترددت مؤخرًا شائعات حول انفصال الفنانة السورية أصالة نصري عن المخرج طارق العريان، إثر تردد شائعة عن زواجه من ابنة جلدتها الفنانة السورية نسرين طافش.

وراجت الشائعة على مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من المواقع الإخبارية العربية، لكن "أصالة" ، في تصريح لإحدى المجلات العربية، ما تردد مؤخرًا حول طلاقها من المخرج طارق العريان، إذ صرحت قائلة: "مو صحيحة الخبرية، ومن نشرها ناس فاضيين".

وأوضحت أصالة في منشور عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، أن ما حدث بينها وزوجها مجرد خلاف عادي، ولم يصل الموضوع إلى الطلاق، مطالبة الجميع بعدم نشر الشائعات مراعاة لشعورها.

وقالت: "لا أسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصّة بزوجي وأبوأولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصص، لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا (العادي)، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر، فكلّ منّا فعل سحرًا بحياة الآخر وارتبطنا بأذهان النّاس اثنان بكيان واحد، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كلّ ذلك أولادنا، وكرامته منّ كرامتي، وهو لمّ يخذلني وأنا لنّ أخذله وقد صان عشرتي وتحمّل انشغالي، وتغاضى عنّ عيوبي ويرى محاسني، خلافنا دائمًا بسبب انشغالنا، ولاشيء أكثر، إنّ كان هناك خبراً لمّا تردّدتُ بإخباركم، شكرًاً لسعة صدركم ، وأرجو مراعاة مشاعري".

محمد رمضان

كما طالت الشائعات الفنان محمد رمضان، بعد أن ترددت أنباء خلال الأيام الماضية، حول زواجه عرفيًا من الفنانة حلا شيحة.

غير أن رمضان الذي كان يقضي أجازته الصيفية في كاليفورنيا برفقة زوجته وأولاده، كذب هذه الأنباء، وقال إنها غير صحيحة، واصفًا "حلا" بأنها "أخت عزيزة لي وصديقة مقربة لزوجتي".

كاظم الساهر

ومن الشخصيات التي ترددت الشائعات حولها بقوة خلال الفترة الأخيرة، الفنان كاظم الساهر، إثر تداولت مواقع التواصل الاجتماعي شائعة وفاته في بيروت داخل أحد المستشفيات بعد وعكة صحية حادة ألمت به.

وجاء في التفاصيل أن وفاته تعود لتعرضه للتسمم قيل أنه من خطيبته المغربية، وهي الشائعة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت حالة من الصدمة بين معجبيها، لكن مكتبه سارع إلى إصدار بيان ينفي وفاته.

غادة عبد الرازق

وصلت الشائعات إلى أبناء الفنانين، كما حصل مع ابنة النجمة غادة عبدالرازق، إذ انتشرت شائعات تقول إن ابنتها "روتانا" انفصلت عن زوجها، بعدما حذفت جميع صورها معه عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، لكنهما لم يعلقا على ما تردد بالنفي أو التأكيد حتى الآن.

ريهام حجاج ومحمد حلاوة

بعد مرور شهور قليلة على إعلانها زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة، أثارت الفنانة ريهام حجاج جدلاً واسعًا بعدما نشرت صورة لها بدون خاتم الزواج، لتنتشر شائعات كثيرة تزعم انفصالها، لكنها نفت هذه الشائعة بعد ساعات من انتشارها، ونشرت صورة تجمعها بزوجها من خلال حسابها على "إنستجرام" لتكذب بذلك ما تردد عن انفصالها.

ياسمين عبد العزيز

في حين، سارعت الفنانة ياسمين عبد العزيز إلى الرد على الأنباء عن ارتباط زوجها محمد حلاوة، بإعلان الطلاق بينهما بعد 17عامًا من الزواج.

وقالت إن الانفصال حدث منذ عام، وعندما ذكّرها البعض بصورتهما الشهيرة وهو يمنحها قبلة في عطلة الصيف الماضي، سارعت بمحو كل صورهما المشتركة من حسابها عبر تطبيق "إنستجرام"، ليظل موعد الطلاق الحقيقي سرًا.

هيفاء وهبي

طالت الشائعات، الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي خلال الأسابيع الأخيرة، بعد أن ربطت بينها ومدير أعمالها محمد الوزيري، وصلت حد تأكيد إقامة حفل زفاف وشهر عسل في باريس، فيما تردد أن الزواج تم في مصر.

لكن هيفاء تجاهلت القصة بأكملها، بينما وعد مدير أعمالها بإصدار بيان مشترك لتوضيح الأمر، فيما يكاد عام 2019 يمر دون أن يصدر البيان المرتقب.

بوسي وفاروق الفيشاوي

دارت شائعة حول زواج الفنانة بوسي من الفنان فاروق الفيشاوي قبل رحيله، لكنها خرجت بنفسها لنفيها، مؤكدة إخلاصها لذكرى زوجها الفنان الراحل نور الشريف، واعتبرت ترويج الشائعة "طعنًا في الشرف والعرض". وقالت: "زواجي من الزميل العزيز فاروق الفيشاوي إشاعة سخيفة من ناس مرضى".

نيللي كريم

الفنانة نيللي كريم كان لها نصيب كبير من الشائعات، بعد أن ترددت أنباء حول زواجها لأكثر من مرة.

لكنها لم تهتم بالرد إلا على الشائعة الأخيرة، التي أكدت ارتباطها عاطفيًا بمهندس ديكور شاركها الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها، ورافقها في عدة جولات سياحية خارج مصر.

وأعادت نيللي نشر صورتها مع المهندس أحمد طلعت، مؤكدة أنه مجرد صديق وأخ تسعد دومًا بمرافقته مثل كل أصدقائها الرجال.

أحمد فلوكس

أما أغرب شائعة طالت النجم أحمد فلوكس فكانت حول تغييره ديانته حتى يتمكن من الزواج من الفنانة هنا شيحا، وأن الزواج تم مدنيًا.

وحاول فلوكس التوضيح أكثر من مرة أنه مسلم واسمه "أحمد" وأن قرانه على هنا تم بالطريقة الشرعية إلا أن الشائعة تكررت مرارًا مرات ووجدت كل مرة من يصدقها.

عادل أمام

خلال الأسابيع الماضية، انتشرت شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بوفاة الفنان عادل إمام، حتى بات أكثر الفنانين الذي تلاحقه الشائعات خلال الفترة الأخيرة، ودائمًا ما يخرج بنفسه أو أحد أبنائه أو المقربين منه لينفيها تمامًا، مشددين على أنه بخير ويواصل تصوير أعماله الفنية، ولا صحة لتلك الشائعات.

حسن حسني

بعد تداول الشائعات عن وفاة الفنان حسن حسني، في العام الماضي، نفت زوجته شائعة وفاته التي تداولتها رواد "السوشيال ميديا" إذا قالت في تصريح صحفي، إنه "بصحة جيدة"، وأشارت إلى أنهم مستاءون مما يقال عليه، وأنه عندما أصيب بوعكة صحية منذ شهرين تم علاجه على نفقته الخاصة وليست على نفقة أي جهة أخرى.

شويكار

لاحقت شائعة الوفاة الفنانة شويكار عبر المواقع الإلكترونية في إحدى مستشفيات مصر الجديدة. لكنها نفت ذلك، وقالت إنها بخير وتشكر كل من اتصل بها للاطمئنان عليها، وتمنت أن يتحرى الصحفيون الدقة فيما ينشرون من معلومات وأخبار تخص الفنانين أو أي مسؤول أو صاحب رسالة، في أي موقع بمصر.

نادية لطفي

في فبراير 2019، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الفنانة نادية لطفي، الأمر الذي أزعجها كثيرًا، وسارعت إلى تكذيبها خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الابراشي، قائلة: "نحن نؤمن بالقدر وسنة الحياة؛ فالموت هو الحقيقة التي نؤمن بها بكل حب وإيمان".

أشرف عبد الباقي

خرجت شائعة في يناير 2019 حول وفاة الفنان أشرف عبدالباقي، تصدرت مؤشرات محرك البحث في "جوجل"، لكنه نفاها وقتها، قائلًا: "أنا في المسرح ومعايا ويزو، وسليمان عيد وأنا كويس وإشاعات الوفاة دي بتقلق مراتي وعائلتي، والحمد لله رب العالمين أنا كويس وراضي بقضاء الله".

رجاء الجداوي

وعلى ذات المنوال، نفت النجمة رجاء الجداوي شائعة وفاتها بنفسه، وقالت في بيان صدر في 25 أغسطس الماضي: "أنا بخير الحمد لله، ولسه عمري مجاش.. واللي ربنا عايزه هيكون، بس اللي بيطلع الأخبار دى بيستفاد إيه، وليه ينكد على الناس ويكدب عليهم".

نجوى فؤاد

تكرر الأمر ذاته مع الراقصة المعتزلة نجوى فؤاد، بعد انتشار أنباء وصفت بالمؤكدة حول وفاتها، لكنها ردت عليها عمليًا بتصوير مقطع فيديو من داخل منزلها، وقالت: "حرام ليه الأخبار عن الموت اللي بتزعل الأهل والحبايب والأسرة والأولاد.. عايز تتكلم أتكلم عن أعماله انقدونا لكن بلاش الموت.. وأتمنالكوا السعادة والتوفيق في حياتكوا".

حلا الترك

شائعات الوفاة لاحقت النجوم الشباب أيضًا، وأبرزهم الفنانة الشابة حلا الترك، التي فوجئت بانتشار خبر وفاتها إثر أزمة صحية مفاجئة.

وتم تداول الشائعة على نطاق واسع ليومين كاملين حتى خرجت بنفسها لنفسا، وكتبت عبر حسابها على موقع "تويتر": "أنا بخير وما فيني شيء الحمد لله رب العالمين، هذاني عايشة مو ميتة، اللي مطلع هالشائعة حبيت أقول لك حسبي الله ونعم الوكيل".

كريم عبد العزيز

وكذلك فوجئ الفنان كريم عبد العزيز بنبأ وفاته يتصدر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما رد عليه مدير أعماله بتكذيبه، قائلاً إنه يصور المشاهد الأخيرة لفيلمه الجديد "نادي الرجال السري".

وجاء في منشور عبر صفحته الرسمية: "النجم كريم عبدالعزيز بخير تمامًا، والحمد لله ولا داعي للشائعات التي يطلقها بعض المخبولين".

فيروز

شائعة الوفاة الأكثر رواجًا وإثارة للجدل كانت من نصيب المطربة اللبنانية فيروز.

وترددت الشائعة للمرة الأولى في 23 يوليو الماضي، وتصدرت قائمة الأكثر بحثًا عبر محرك "جوجل"، وتكررت مرة أخرى يوم ميلادها.

كما طالت شائعات الوفاة أيضًا الفنانين لطفي لبيب ومحمود ياسين والمطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم.