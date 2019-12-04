ميلانيا ترامب تكشف هوية مُسرب صورها الجنسية

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صور جنسية

كشفت مقربون من ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن هوية الشخص الذي قام بتسريب صورها العارية، لتفاجئ الجميع بانه أحد أقرب الأشخاص لزوجها والذي كان مستشارًا سابقًا لحملة "ترامب" الانتخابية.

وحسب كتاب جديد لصحفية بشبكة "سي إن إن" الأميركية، فإن ميلانيا ترامب تشتبه في أن روجر ستون ، المستشار السابق لحملة ترامب الانتخابية، هو من نشر صورها عارية إبان عملها عارضة أزياء.

ووفق كتاب Free, Melania لمراسلة "سي أن أن" كيت بينيت، فإن تلك الصور الفاضحة التقطت عام 1996 ونشرتها مجلة فرنسية في العام التالي، ثم وجدت طريقها إلى صحيفة نيويورك بوست الأميركية، ونشرتها في 30 تموز 2016، قبل حوالي ثلاثة أشهر من يوم الانتخابات، بينما كان دونالد ترامب متورطًا في خلاف مع عائلة النقيب همايون خان، الذي قتل في العراق عام 2004، وفق صحيفة الغارديان.

ونقلت بينيت عن أصدقاء لميلانيا القول إنها لم تفصح عما يدور برأسها بشأن كيفية وصول الصور إلى الصحيفة، لكنها لا تزال ترفض الاعتقاد بأن ترامب فعل ذلك. أما ستون، فهي غير متأكدة تماماً من براءته.

كما تؤكد بينيت أيضاً في كتابها التقارير التي تفيد بأن الرئيس والسيدة الأولى ينامان بغرف نوم منفصلة في البيت الأبيض.


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