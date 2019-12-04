توقعات بسقوط أمطار خلال الساعات المقبلة

04 ديسمبر 2019 - 05:51 م

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها للطقس خلال الساعات الـ48 المقبلة، محذرة من سقوط أمطار.

جاء هذا في تصريحات للدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة، خلال مداخلة هاتفية للتليفزيون المصري عبر القناة الأولى.

وقال "شاهين" إن هناك توقعات بوجود فرص لسقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا.

وتابع أن الأيام المقبلة لن تشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، حيث ستكون حول المعدلات الطبيعية.