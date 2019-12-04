مؤمن زكريا يشعل «تويتر» بتغريدة مؤثرة عن مرضه

04 ديسمبر 2019 - 06:07 م

أحدث اللاعب مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي، حالة من الصدمة والتعاطف معه بسبب مرضه، بعد نشره تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وعلى الرغم من أن نجم النادي الأهلي الذي يخضع لمرحلة علاج، لم يذكر تفاصيل واكتفى بكتابة :« هناك تفاصيل لا تحكى إلا لله»، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فهموا من كلامه معاناته مع المرض والظروف الصحية التي يمر بها، داعين له بالشفاء العاجل.

وعلق الإعلامي هاني حتحوت على تغريدة "مؤمن" قائلًا :« ربنا يدي لك الصحة ويقومك بالسلامة بفضله»، بينما علقت فتاة قائلة :« وفي الدنيا كلها انت مش محتاج غير ربنا والناس اللي واقفه في ضهرك وبس شد حيلك انت بطل يامؤمن وان شاء الله هترجع أقوى من الأول وهتخرس كل لسان قال عنك كلمه مش لطيفه».

عب النادي الأهلي، الذي ظهر مريضًا ومتعبًا للغاية، لدرجة جعلته ينطق الكلمات بصعوبة بالغة، في آخر ظهور تلفزيوني مع الإعلامي مهيب عبدالهادي، ببرنامج "اللعيب"، عبر شاشة "mbc مصر"، ما أثار قلق الجماهير والأسرة الرياضية في مصر.

وكان لاعب النادي الأهلي، ظهر مريضًا ومتعبًا للغاية، لدرجة جعلته ينطق الكلمات بصعوبة بالغة، في آخر ظهور تلفزيوني مع الإعلامي مهيب عبدالهادي، ببرنامج "اللعيب"، عبر شاشة "mbc مصر"، ما أثار قلق الجماهير والأسرة الرياضية في مصر.

وتدخل المستشار تركي آل الشيخ وكذلك النادي الأهلي، مؤكدين أنهم على استعداد لعلاج اللاعب خارج مصر.