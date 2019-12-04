«الخطيب» يفجر مفاجآت خلال ساعات

04 ديسمبر 2019 - 06:51 م

يستعد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن إعلان مفاجآت جديدة سبطرحها على مجلس الإدارة خلال الساعات المقبلة.

وكشف الإعلامى أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"، جانبًا من هذه المفاجآت قائلا: "اليوم سيعرض الكابتن محمود الخطيب علي مجلس إدارة النادي الأهلي مقترحين، الأول أن يكون لشركة استادات القابضة الاستحواذ على نسبة 51 في المئة من أسهم قناة الاهلي على أن يتم تطوير محتوى القناة بالكامل .. الثاني هو الحصول على حق انتفاع استاد السلام لفترة تتراوح من 10 إلى 25 سنة ويصبح الملعب الرسمي للنادي الأهلي".

وتابع: "في حالة موافقة المجلس سيتم عقد مؤتمر داخل ملعب التتش لإعلان كافة التفاصيل ، هذا تجري الآن الاستعدادات داخل ملعب التتش لعقد المؤتمر الصحفي .. محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أحاط الأمر بالسرية الكاملة واعلانه اليوم كي تكون مفاجأة لأعضاء وجماهير الأهلي".

