استنفار بعد العثور على جثة فتاة محترقة بالسعودية

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جثة محترقة

تعكف السلطات السعودية، على التحقيق في العثور على جثة فتاة محترقة بمنطقة جازان، لمعرفة أسباب الوفاة.

وقالت وسائل إعلام سعودية، إن ظروف الوفاة غامضة، خاصة أنها حدثت بعد خروج الفتاة من بيت أسرتها لأداء اختبار مع أخرى، بحسب صحيفة "سبق".

ملابسات الوفاة

وقالت النيابة العامة بمنطقة جازان، إنها تحقق في ملابسات الوفاة، حيث إن أسرتها فوجئت بالعثور عليها محترقة.

وكانت الجهات الأمنية بالمنطقة، قد أبلغت الأسرة بوجود جثة ابنتهم في المستشفى، قبل أن يروها محترقة.

تقرير مبدئي

ولفت البعض إلى صدور تقرير مبدئي حول الحادثة بوفاتها متأثرة بحريق اندلع في شقة، إلا أن النيابة العامة لا زالت تواصل التحقيق في القضية، كما أوقف أشخاص على ذمة التحقيق.

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