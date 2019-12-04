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نائبة: مصر تخطت المعدلات الآمنة في نسب الطلاق

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مارجريت عازر
مارجريت عازر

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المعدلات الآمنة

نسب الطلاق

قالت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، إن الأطفال هم مستقبل الوطن، والأسرة نواة المجتمع، ويهمنا كنواب عن الشعب أن الأسرة تكون سوية.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "صالة التحرير" المُذاع على قناة "صدى البلد"، أن نسبة الطلاق في مصر أصبحت عالية جدا، وتخطت المعدلات الآمنة، فوصلت نسبة الطلاق لحوالي 52%.

وأشارت إلى أن القوانين التي تقدم بها الأزهر والنواب، تشعر وكأنها خناقة على الورق، الكل يريد تحقيق مصالح لطرف ما، معقبةً: "عندنا مشاكل كتير فعلا، ورفضنا تعديل القانون الحالي، لأن كل المواد بحاجة للتعديل".


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