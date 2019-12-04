بالصور..عمرو موسى ونخنوخ في جنازة شعبان عبدالرحيم

حرص عدد من نجوم الفن والمشاهير، على حضور عزاء، المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم، الذي وافته المنية أمس.

وتواجد كلًا من عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق وصبري نخنوخ، بالإضافة إلى نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، وصلاح عبدالله، بالإضافة إلى عدد من نجوم الوسط الفني، حرصًا منهم على تقديم واجب العزاء.

ويقام العزاء بجوار منزل العائلة، بشارع الشيشيني بمحطة الطوابق في شارع فيصل.

فيما شهد العزاء انهيار نجله سيد بالبكاء، مع بداية انطلاق العزاء واستقبال المعزين.

ورحل عن عالمنا المطرب شعبان عبدالرحيم، صباح أمس، إثر وعكة صحية، أصابته خلال الأيام الأخيرة، نقل على إثرها المستشفى.

فيما شيع جثمانه عقب صلاة الظهر، من مسجد السيدة نفسية بالقاهرة، وسط حضور عدد من النجوم، ودفن بمسقط رأسه بميت حلفا بالقليوبية.



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