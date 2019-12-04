  • الأربعاء 04 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:42 م
بحث متقدم
رونالدو وميسي

«رونالدو» يتحدى «ميسى» علنيًا بعد فوز الأخير بالكرة الذهبية

نخنوخ في جنازة شعبان عبدالرحيم

بالصور..عمرو موسى ونخنوخ في جنازة شعبان عبدالرحيم

ليفربول وإيفرتون

بث مباشر.. قمة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

ارشيفية

مصرع 4 مصريين في انفجار مصنع للسيراميك بالسودان

محمد إيهاب

محمد إيهاب يعلن اعتزال رفع الأثقال.. تعرف على السبب

تركي ال الشيخ

"تركي آل الشيخ" يعتذر للشعب السعودي

ارشيفية

كشف حقيقة الفيديو الإباحي لـ4 مدرسين بسوهاج

أرشيفية

دولة مقاطعة لقطر تفاجئها بإجراء غير متوقع

ارشيفية

واقعة جنسية وراء ذبح فتاة على يد عمها

علاء مبارك

علاء مبارك ينعى شعبان عبدالرحيم.. ماذا قال؟

«رونالدو» يتحدى «ميسى» علنيًا بعد فوز الأخير بالكرة الذهبية

الرياضة

رونالدو وميسي
رونالدو وميسي

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

ماذا قال «كلوب» عن فوز ليونيل ميسي بالكرة الذهبية؟

#

«صلاح» يتخطى «رونالدو» وهذا هو الفائز بالكرة الذهبية

#

صورة مسربة تكشف ترتيب "صلاح" للفوز بالكرة الذهبية

#

"كلوب" يرشح الفائز بالكرة الذهبية هذا العام

ميسي

رونالدو

تحدي

الكرة الذهبية

في أول تعليق له على فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالكرة الذهبية، قال البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، أن المنافسة بدأت للتو.

جاء ذلك ردا على سؤال وجه له من الصحفيين بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية 2019 حيث سئل "هل انتهت المنافسة بينك وبين ميسي؟"، أجاب النجم البرتغالي بالقول: "المنافسة بدأت للتو".

وتوج ميسي الإثنين بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2019 والتي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" سنويا، متفوقا على كل من الهولندي، فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي، كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، أصحاب المركزين الثاني والثالث.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء
» «أرطغرل» يعلن اعتزال التمثيل بد فشل مسلسله
» «الخطيب» يفجر مفاجآت خلال ساعات
» الزمالك يفوز على الشرقية ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر
» مفاجأة.. مباحثات بين "بن زايد" ومسئول تركي رفيع
» رسالة حزينة من بطل مصر بعد حرمانه من "الأولمبياد"
» مصرع 4 مصريين في انفجار مصنع للسيراميك بالسودان
» محاولات جادة لإعادة "الحريري" رئيسًا للحكومة اللبنانية
» «أستاهل الشنق وندمانة».. إحالة أوراق زوجة وعشيقها للمفتي
» ميلانيا ترامب تكشف هوية مُسرب صورها الجنسية
» رد قاطع من الإفتاء على الشامتين في وفاة شعبان عبدالرحيم

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:15 ص

  • فجر

    05:14

  • شروق

    06:43

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس