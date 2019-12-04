» ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء

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الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي، ارتفاعًا أمام الجنيه في عدد من البنوك في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار الصباح.

وارتفع الدولار قرشًا واحدًا، مسجلًا 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع، في 3 بنوك وهي الأهلي ومصر والإسكندرية.

كما استقر في عدد آخر، حيث بقي عند 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع، في البنك العربي الأفريقي

كذلك استقر سعر العملة الأمريكية، في بنك التعمير والإسكان، عند 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه.

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل 16.08 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

وسجل  16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه، في بنك قناة السويس.



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