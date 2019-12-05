  • الخميس 05 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:59 ص
بحث متقدم
السيسي

"الرئيس السيسي يمكن أن يقود ثورة صناعية ضخمة في مصر"

رونالدو وميسي

«رونالدو» يتحدى «ميسى» علنيًا بعد فوز الأخير بالكرة الذهبية

نخنوخ في جنازة شعبان عبدالرحيم

بالصور..عمرو موسى ونخنوخ في جنازة شعبان عبدالرحيم

ارشيفية

مصرع 4 مصريين في انفجار مصنع للسيراميك بالسودان

محمد إيهاب

محمد إيهاب يعلن اعتزال رفع الأثقال.. تعرف على السبب

تركي ال الشيخ

"تركي آل الشيخ" يعتذر للشعب السعودي

ارشيفية

كشف حقيقة الفيديو الإباحي لـ4 مدرسين بسوهاج

أرشيفية

دولة مقاطعة لقطر تفاجئها بإجراء غير متوقع

ارشيفية

واقعة جنسية وراء ذبح فتاة على يد عمها

علاء مبارك

علاء مبارك ينعى شعبان عبدالرحيم.. ماذا قال؟

بخماسية في شباك إيفرتون.. ليفربول يحلّق على قمة "البريميرليج"

الرياضة

ليفربول وإيفرتون
ليفربول وإيفرتون

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

ليفربول يفلت من كمين ليستر بهدف «ميلنر»

#

أبطال أوروبا.. موعد مباراة ليفربول ونابولي والقناة الناقلة

#

«ماني» عن أزمته مع «صلاح»: «عدنا كما كنا»

#

أسطورة مانشستر: تألق «صلاح» و«ماني» يؤلمني

واصل فريق ليفربول، الأربعاء، التغريد والتحليق على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).
واكتسح ليفربول ضيفه إيفرتون بخمسة أهداف لهدفين في الجولة الخامسة عشر للمسابقة المحلية.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول إلى 43 نقطة مغردًا على الصدارة منفردًا، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر.
لم ينتظر ليفربول طويلًا حتى ينجح في إحراز هدف التقدم، حيث جاء ذلك في الدقيقة السادسة عن طريق البلجيكي ديفوك اوريجي.
وواصل "الريدز" سيطرتهم على مجريات اللقاء، حيث أضاف السويسري شيردان شاكيري الهدف الثاني في الدقيقة 17.
وبعدها بأربع دقائق، نجح إيفرتون في تقليص النتيجة بتسجيله للهدف الأول عبر مايكل كين.
وتمكن أوريجي من إضافة الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 31، قبل أن يسجل السنغالي ساديو ماني الهدف الرابع في الدقيقة 45.
وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، أحرز البرازيلي ريشارليسون دي أندرادي الهدف الثاني لإيفرتون، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بأربعة أهداف لهدفين.
واختتم ليفربول مهرجان الأهداف في الدقيقة 90 عن طريق الهولندي جيورجينهو فاينالدوم، ليخرج أصحاب الديار فائزين بالثلاث نقاط. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بخماسية في شباك إيفرتون.. ليفربول يحلّق على قمة "البريميرليج"
» ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء
» «أرطغرل» يعلن اعتزال التمثيل بد فشل مسلسله
» «الخطيب» يفجر مفاجآت خلال ساعات
» الزمالك يفوز على الشرقية ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر
» مفاجأة.. مباحثات بين "بن زايد" ومسئول تركي رفيع
» رسالة حزينة من بطل مصر بعد حرمانه من "الأولمبياد"
» مصرع 4 مصريين في انفجار مصنع للسيراميك بالسودان
» محاولات جادة لإعادة "الحريري" رئيسًا للحكومة اللبنانية
» «أستاهل الشنق وندمانة».. إحالة أوراق زوجة وعشيقها للمفتي
» ميلانيا ترامب تكشف هوية مُسرب صورها الجنسية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:15 ص

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:43

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس