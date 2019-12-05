كشف هوية السيدة التي أدت لطلاق أصالة وطارق العريان

05 ديسمبر 2019 - 05:58 ص

أكد الإعلامي تامر أمين - مقدم برنامج "آخر النهار" - انفصال الفنانة أصالة عن زوجها طارق العريان بعد شهور من الشائعات .



وكانت مصادر قالت إن سبب الانفصال هو ارتباط طارق العريان بالفنانة نسرين طافش لكن تبين أن هذه المعلومة غير دقيقة.



وقالت مصادر إن السبب الحقيقي لانفصال أصالة من طارق العريان ، يرجع إلى اكتشافها ارتباطه بفنانة شابة شاركت في فيلم "ولاد رزق 2" كضيفة شرف.



وكانت هناك محاولات للصلح بين الطرفين ، لحن حتى الآن لم تثمر عن شيء وبخاصة أن الانفصال تم منذ أسابيع.



