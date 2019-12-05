رسالة نارية من صلاح عبدالله لآيات عرابي

أحمد عادل شعبان
شن الفنان صلاح عبدالله هجوما شرسا على الإعلامية الهاربة آيات العرابي بعد شماتتها في وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم.
وقال "عبدالله" : لا شماتة في الموت .. أنا مبحبش الكُره بس بأكرهك أنتي يا آيات.
وتابع: آيات العرابي تعرضت لهجوم شديد بعد شماتتها في وفاة شعبان عبد الرحيم .. وأي شخص يقف مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية تتم مهاجمته من الإخوان.
واستدرك: هذه المواقف التي يفعلها أعضاء الجماعة تكشفهم أمام الكل ، شعبان عبد الرحيم كان محبوبا من الكل ، وبخاصة البسطاء ، وعزاؤه امتلأ عن آخره.
ظهر11:50 ص
فجر
05:15
شروق
06:43
ظهر
11:50
عصر
14:38
مغرب
16:57
عشاء
18:27