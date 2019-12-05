رسالة نارية من صلاح عبدالله لآيات عرابي

05 ديسمبر 2019 - 07:09 ص

شن الفنان صلاح عبدالله هجوما شرسا على الإعلامية الهاربة آيات العرابي بعد شماتتها في وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم.



وقال "عبدالله" : لا شماتة في الموت .. أنا مبحبش الكُره بس بأكرهك أنتي يا آيات.



وتابع: آيات العرابي تعرضت لهجوم شديد بعد شماتتها في وفاة شعبان عبد الرحيم .. وأي شخص يقف مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية تتم مهاجمته من الإخوان.



واستدرك: هذه المواقف التي يفعلها أعضاء الجماعة تكشفهم أمام الكل ، شعبان عبد الرحيم كان محبوبا من الكل ، وبخاصة البسطاء ، وعزاؤه امتلأ عن آخره.



