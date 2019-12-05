  • الخميس 05 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:26 ص
بحث متقدم
المستشار محمود الخضيري

إطلاق سراح المستشار " محمود الخضيري"

زكي و رامي

الكشف عن وصية أحمد زكي التي لم ينفذها "هيثم"

صلاح عبدالله

رسالة نارية من صلاح عبدالله لآيات عرابي

محمد رمضان

فنان شهير: أعمال محمد رمضان مسيئة .. وما يقدمه إرهاب

طارق العريان

كشف هوية السيدة التي أدت لطلاق أصالة وطارق العريان

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يكشف معلومة مفاجئة عن حالته الصحية

السيسي

"الرئيس السيسي يمكن أن يقود ثورة صناعية ضخمة في مصر"

رونالدو وميسي

«رونالدو» يتحدى «ميسى» علنيًا بعد فوز الأخير بالكرة الذهبية

نخنوخ في جنازة شعبان عبدالرحيم

بالصور..عمرو موسى ونخنوخ في جنازة شعبان عبدالرحيم

ارشيفية

مصرع 4 مصريين في انفجار مصنع للسيراميك بالسودان

مطالبات لأخيه بتنفيذها

الكشف عن وصية أحمد زكي التي لم ينفذها "هيثم"

الصفحة الأخيرة

زكي و رامي
زكي و رامي

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

أشرف زكي: هذا أغرب ما شاهدته في نعش هيثم أحمد زكي

#

أسرة أحمد زكي توضح لماذا لم تستلم جثمان«هيثم»

#

أشرف زكي يروي عن أغرب موقف جمعه بهيثم أحمد زكي قبل وفاته

#

«حلا شيحة» تفتح النار على مهاجميها.. ما علاقة الأمر بـ «هيثم أحمد زكي»

أحمد زكي

هيثم احمد زكي

كشف المخرج أحمد فتح الله - الصديق المقرب للفنان الراحل أحمد زكي - عن سر أخبره به الأخير قبل الوفاة فيما يعتبر وصية.

وقال الإعلامي محمد الباز - مقدم برنامج 90 دقيقة - أنه تلقى رسالة من المخرج المذكور يبلغه فيها أنه قبيل وفاة أحمد زكي وفي رحلته مع المرض ، تفاجأ بالفنان الراحل يخبره بأمنيته.

وأضاف: قال لي أحمد زكي إنه يتمنى بناء مسجدًا باسمه ، ويكون أول شخص يصلي فيه ، ويكون أول شخص يُصلى عليه فيه.

وتابع: القدر لم يمهل أحمد زكي لتنفيذ تلك الوصية وأناشد رامي عز الدين بركات الأخ غير الشقيق للفنان هيثم أحمد زكي بتنفيذ تلك الوصية وبخاصة إنه غير محتاج لهذا المال الذي ورثه.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» سر اللافتة العجيبة الموجودة على قبر شعبان عبد الرحيم
» فنانة شهيرة: تعرضت للتحرش كثيرًا جدًا
» صورة حفيد عادل إمام تشعل انستجرام: نسخة من جده
» ابنة أصالة تفجر مفاجأة مدوية عن طارق العريان
» بيان ناري من سفارة إسرائيل حول وفاة شعبان عبد الرحيم
» بخماسية في شباك إيفرتون.. ليفربول يحلّق على قمة "البريميرليج"
» ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء
» «أرطغرل» يعلن اعتزال التمثيل بد فشل مسلسله
» «الخطيب» يفجر مفاجآت خلال ساعات
» الزمالك يفوز على الشرقية ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر
» مفاجأة.. مباحثات بين "بن زايد" ومسئول تركي رفيع

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:50 ص

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:43

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس