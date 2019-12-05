» سر اللافتة العجيبة الموجودة على قبر شعبان عبد الرحيم

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شعبان عبد الرحيم

قبر شعبان عبد الرحيم

تفاجأ مشيعو الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم بكلمة غريبة مكتوبة على شاهد قبره بقرية ميت حلفا بالقليوبية .

ورأى المشيعون كلمة (هنا مدفن الريس شعبان عبد الرحيم) ، وتساءل كثيرون عن أسباب كلمة (الريس) التي أصر شعبان أن تكون على شاهد قبره.

وكشفت مصادر مقربة من أسرة الفنان الراحل أن "عبد الرحيم" كان يعتز جدًا بمهنته قبل الغناء والتي تمثلت في عمله كحداد ثم كمكوجي ، وهي المهنة التي كان يناديه بها عملاؤه باسم (الريس شعبان) .

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