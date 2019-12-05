» زوجة شقيق الزعيم عادل إمام فنانة شهيرة..تعرف عليها

أثار ظهور ابنتي شقيق الزعيم عادل إمام معه، مؤخرًا، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتداول بعد ذلك صورة نادرة تجمع زوجة شقيق الزعيم وهي برفقته، ولكن ما لا يعلمه الكثيرون أن زوجة شقيق عادل إمام، وهو المنتج عصام إمام، هي الممثلة المعتزلة، نهلة رأفت .

ونهلة رأفت هي فنانة مصرية معتزلة، قدمت عددا من الأعمال التليفزيونية في بداية التسعينيات،، ثم اعتزلت بعد زواجها من المنتج عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام.

من أبرز الأدوار التي قدمتها"نهلة" هو دور حبيبة محمود الجندي في فيلم "حكايات الغريب"، كما شاركت في مسلسلات عدة أبرزها: "شيء من الحنان" و"سر الأرض" و"وجوه للحب" و"قلب الأسد" و"ناس ولاد ناس" و"سبعة وجوه للحقيقة" و"بين ثلاثة" وغيرها.

يذكر أن نهلة رأفت ظهرت في الصور، وملامحها لم تتغير كثيرًا منذ أن كانت شابة، وتعد الصور المتداولة لها ظهورا نادرا منذ اعتزالها الفن قبل أكثر من 20 عامًا.