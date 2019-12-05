  • الخميس 05 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:27 ص
بحث متقدم
اعلامي كويتي

إعلامي كويتي يدخن على الهواء.. ويثير ضجة

شعبان عبد الرحيم: أنا زى القطط بسبع أرواح

سر جملة "بس خلاص" في أغاني شعبان عبد الرحيم

الملك سلمان

أمر ملكى عاجل من الملك سلمان

خالد أبو بكر: "على الدولة أن توضح لنا ما يحدث للأقباط"

"الحياة" تستغني عن خالد أبوبكر

أحمد موسي

أحمد موسى: الديهي دا راجلنا مينفعش نسيبه من غير شغل

الحرائق

حرائق الجن تعود مجددا .. وذعر بمحافظة الشرقية

ترامب

الكونجرس: ترامب تجاوز سلطته.. وتصرفاته ستؤدي لعزله

الملك سلمان

قرقاش: قمة الرياض مباركة بقيادة الملك سلمان

المستشار محمود الخضيري

إطلاق سراح المستشار محمود الخضيري

تركي آل شيخ

بعد شفائه.. "آل الشيخ" يوجه هذه الرسالة لمجلس الأهلى

بالصور..

زوجة شقيق الزعيم عادل إمام فنانة شهيرة..تعرف عليها

الصفحة الأخيرة

نهلة رافت
نهلة رافت

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

صورة حفيد عادل إمام تشعل انستجرام: نسخة من جده

#

فنانة يهودية اعتنقت الإسلام ودعمت الجيش.. تعرف عليها

#

أول فيديو يكشف حقيقة وفاة الزعيم عادل إمام

#

هذا ما قاله أشرف زكي عن الحالة الصحية لـ"الزعيم"

عادل إمام

نهلة رأفت

شقيق الزعيم

أثار ظهور ابنتي شقيق الزعيم عادل إمام معه، مؤخرًا، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي،  ليتداول بعد ذلك صورة نادرة تجمع زوجة شقيق الزعيم وهي برفقته، ولكن ما لا يعلمه الكثيرون أن زوجة شقيق عادل إمام، وهو المنتج عصام إمام، هي الممثلة المعتزلة، نهلة رأفت .

ونهلة رأفت هي فنانة مصرية معتزلة، قدمت عددا من الأعمال التليفزيونية في بداية التسعينيات،، ثم اعتزلت بعد زواجها من المنتج عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام.

من أبرز الأدوار التي قدمتها"نهلة" هو دور حبيبة محمود الجندي في فيلم "حكايات الغريب"، كما شاركت في مسلسلات عدة أبرزها: "شيء من الحنان" و"سر الأرض" و"وجوه للحب" و"قلب الأسد" و"ناس ولاد ناس" و"سبعة وجوه للحقيقة" و"بين ثلاثة" وغيرها.

يذكر أن نهلة رأفت ظهرت في الصور، وملامحها لم تتغير كثيرًا منذ أن كانت شابة، وتعد الصور المتداولة لها ظهورا نادرا منذ اعتزالها الفن قبل أكثر من 20 عامًا.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» عبد الدايم تفتتح ملتقى المبدعات العربيات وتكرم 16 شخصية نسائية
» هنا الزاهد لـ متابعيها:"الحمدالله شلت المرارة"
» مؤتمر صحفى لمدرب "الهلال" للحديث عن مواجهة الأهلى
» "الخارجية" تنعي ضحايا حريق مصنع السيراميك بالسودان
» "بيراميدز" يستدرج النجوم على استاد الدفاع الجوى
» أول قرار لـ «كارتيرون» قبل مواجهة أول أغسطس
» زوجة شقيق الزعيم عادل إمام فنانة شهيرة..تعرف عليها
» سر اللافتة العجيبة الموجودة على قبر شعبان عبد الرحيم
» فنانة شهيرة: تعرضت للتحرش كثيرًا جدًا
» صورة حفيد عادل إمام تشعل انستجرام: نسخة من جده
» ابنة أصالة تفجر مفاجأة مدوية عن طارق العريان

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:50 ص

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:43

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس