» أول قرار لـ «كارتيرون» قبل مواجهة أول أغسطس

05 ديسمبر 2019 - 09:57 ص

قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، دخول الفريق معسكرا مغلقا بدءًا من اليوم الخميس استعدادا لمواجهة أول أغسطس الأنجولى، فى اللقاء الذى سيقام بعد غد السبت، فى الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك تغلب على نظيره الشرقية فى اللقاء الذى جمع الفريقين أمس على استاد القاهرة فى إطار مباريات دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر.

ويسعى الزمالك لمصالحة جماهيره على المستوى الأفريقي خاصة أنه تلقى هزيمة قاسية أمام مازيمبى الكونغولى، فى الجولة الأولى مما تسبب فى رحيل المدير الفنى الصربي ميتشو عن قيادة الفريق.