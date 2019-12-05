حرائق الجن تعود مجددا .. وذعر بمحافظة الشرقية

05 ديسمبر 2019 - 10:19 ص

عادت ما يعرف بـ"حرائق الجن"، في محافظة الشرقية، التي تسببت في حالة من الرعب قبل سنوات، حيث عاودت الاشتعال مجددا مصحوبة بحالة من الذعر سيطر على أهالى قرية الغزالى التابعة لمركز فاقوس بالشرقية.

ولم يعرف الأهالي إلى الآن مصدر الحرائق ما دفعهم لاتهام الجن بأنه من يقف وراء اشتعال المنازل، دون علم مصدرها.

وأكد عثمان محمد مرسى صاحب المنزل، في تصريحات صحفية أنهم يفاجئون باندلاع الحريق بدون سبب فى المنزل، منذ شهر، فى أيام متباعدة، ما اضطرهم للإقامة فى الشارع، بعد التهام النيران محتويات المنزل.

وأضاف وجيه صدقى رئيس مدينة فاقوس أنه تلقى شكوى باندلاع حرائق بدون سبب معلوم فى قرية الغزالى، وانتقل هو ومشايخ إدارة أوقاف المركز، للوقوف على الأمر.

وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا يفيد بنشوب حريق بأحد المنازل بقرية الغزالي التابعة لمركز فاقوس، 7 مرات على فترات متفاوتة، منذ نحو 40 يوما.





