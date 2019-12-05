  • الخميس 05 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:27 ص
بحث متقدم
اعلامي كويتي

إعلامي كويتي يدخن على الهواء.. ويثير ضجة

شعبان عبد الرحيم: أنا زى القطط بسبع أرواح

سر جملة "بس خلاص" في أغاني شعبان عبد الرحيم

الملك سلمان

أمر ملكى عاجل من الملك سلمان

خالد أبو بكر: "على الدولة أن توضح لنا ما يحدث للأقباط"

"الحياة" تستغني عن خالد أبوبكر

أحمد موسي

أحمد موسى: الديهي دا راجلنا مينفعش نسيبه من غير شغل

الحرائق

حرائق الجن تعود مجددا .. وذعر بمحافظة الشرقية

ترامب

الكونجرس: ترامب تجاوز سلطته.. وتصرفاته ستؤدي لعزله

الملك سلمان

قرقاش: قمة الرياض مباركة بقيادة الملك سلمان

المستشار محمود الخضيري

إطلاق سراح المستشار محمود الخضيري

تركي آل شيخ

بعد شفائه.. "آل الشيخ" يوجه هذه الرسالة لمجلس الأهلى

"الحياة" تستغني عن خالد أبوبكر

آخر الأخبار

خالد أبو بكر: "على الدولة أن توضح لنا ما يحدث للأقباط"
خالد أبو بكر: "على الدولة أن توضح لنا ما يحدث للأقباط"

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

تعرف على الفنان المصري الذي سيجسد دور "خالد بن الوليد"

#

فنانة شهيرة: ارتديت النقاب أسوة بأمهات المؤمنين

#

محمد رمضان عن سحب رخصة الطيار مدى الحياة: "هعوضه"

#

قطر تكشف عن الخطر الوحيد الذي يهددها

الحياة

خالد أبو بكر

الحياة اليوم


أعلن الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية " الحياة" رحيله عن الشاشة. 

وفاجأ فريق البرنامج الإعلامي بـ"تورتة" داخل الاستوديو مودعين إياه ليشكرهم "أبو بكر" قائلا: "هم أصحاب الفضل الحقيقى، الذين بدونهم ما خرج "الحياة اليوم" بهذا الشكل، حيث يقدمون أفكارهم أولا بأول وسط نقاشات جادة، وفق دائرة تسير بتسلسل زمنى منتظم.

وتابع: "هذه كتيبة الحياة اليوم، نحن نفكر مع بعضنا البعض، وكنت أخذ آرائي من خلال انطباعات الفريق الذين يقف خلف الكاميرا، هؤلاء أصحاب الفضل الحقيقى، وهؤلاء آخر ناس صممت أن يكونوا موجودين معى فى آخر دقائق لي في قناة "الحياة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» عبد الدايم تفتتح ملتقى المبدعات العربيات وتكرم 16 شخصية نسائية
» هنا الزاهد لـ متابعيها:"الحمدالله شلت المرارة"
» مؤتمر صحفى لمدرب "الهلال" للحديث عن مواجهة الأهلى
» "الخارجية" تنعي ضحايا حريق مصنع السيراميك بالسودان
» "بيراميدز" يستدرج النجوم على استاد الدفاع الجوى
» أول قرار لـ «كارتيرون» قبل مواجهة أول أغسطس
» زوجة شقيق الزعيم عادل إمام فنانة شهيرة..تعرف عليها
» سر اللافتة العجيبة الموجودة على قبر شعبان عبد الرحيم
» فنانة شهيرة: تعرضت للتحرش كثيرًا جدًا
» صورة حفيد عادل إمام تشعل انستجرام: نسخة من جده
» ابنة أصالة تفجر مفاجأة مدوية عن طارق العريان

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:50 ص

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:43

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس