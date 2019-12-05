إعلامي كويتي يدخن على الهواء.. ويثير ضجة

علا خطاب
أثار الإعلامي الكويتي، جعفر محمد مرزوق الغانم،ضجة كبيرة على مواقع التواصل، حيث قام بالتدخين على الهواء مباشرة، وذلك بعد خسارة منتخب الكويت أمام البحرين في بطولة كأس الخليج 24 .
وقال "جعفر" ببرنامج "وسع صدرك" المذاع على قناة الشاهد أنه يستأذن إدارة القناة والجمهور في التدخين مشيراً إلى أن التليفزيون الكويتي لا يمنع ذلك .
وأضاف: "النيكوتين يسري في دمي، تقولون تعطي قدوة سيئا، إيه أنا بعطي قدوة سيئة، دمرتونا جننتونا ما خلتونا نفرح، ثم أشعل السيجارة وأكمل تقديم الحلقة .
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