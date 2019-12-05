تفاصيل مبكية عن وفاة مهندس العين السخنة

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روي سيد أبو الوفا، تفاصيل جديدة تنشر لأول مرة عن وفاة نجل شقيقته الذي يعمل مهندسا ميكانيكيا في مصنع أسمدة بالعين السخنة.

وقال "أبو الوفا"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع علي فضائية " إم بي سي مصر"، أنهم استقبلوا خبر وفاة نجل شقيقته في التاسعة صباحا، مؤكدا أن الحادث وقع قبل تسليم الوردية بربع ساعة.

وأضاف " أبو الوفا"، أن المصنع الذي يعمل به نجل شقيقته لا يوجد به أمن صناعي ولا وسائل أمان ، لافتا إلي أن الماكينات الموجودة بالمصنع متهالكة ولا يتم عمل دوريات صيانه لها 

وتابع " أبو الوفا": قدمنا بلاغا في المصنع، ابن اختي لسه دمه علي الأرض مدير المصنع بيقولي أنت بتتهم المصنع ليه، ابن اختي شغال في المصنع بقاله 21 يوما بس، في تعليمات من مدير المصنع إن المكن يتعمله صيانة وهو شغال، المصنع جايب محامين وعمال يرش فلوس في القسم عشان الموضوع يتلم".

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