» مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في حريق بمركب صيد

05 ديسمبر 2019 - 11:25 ص

شب حريق بأحد المراكب الصيد بمنطقة "الجمشة" جنوب رأس غارب، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 8 آخرين.

السلطات الملاحية بالبحر الأحمر تلقت إخطارًا باشتعال النيران في مركب صيد ما تسبب في اندلاع النيران بالمركب واحتراقه بالكامل، ومصرع شخص وإصابة 8 آخرين، فيما نجحت الأجهزة المختصة في انتشال الضحايا، تم السيطرة على الحريق بواسطة معدات شركات البترول، والدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام، وتولت النيابة التحقيق.