تامر أمين: عاوزين عدل مش حنية

05 ديسمبر 2019 - 11:51 ص

أعرب الإعلامي تامر أمين، عن سعادته لوضع الحكومة اللمسات الأخيرة علي بطاقة الخدمات التي سيستلمها المعاق لتيسير تقديم كافة الخدمات له.



وقال "أمين"، من خلال برنامج "آخر النهار" المذاع علي فضائية "النهار"،:" هذه الخطوة تمثل قضية أساسية في قضايا التنمية والبناء لتأسيس مصر الحديثة التي نريدها.



وأوضح "أمين"، أن مصر وضعت قدمها على الطريق الصحيح في التعامل مع الملايين من ذوي الإعاقة، معقبا:"هذه النسبة لم تأخذ حقها في أي وقت من القرن العشرين، المعاق في مصر لا يحتاج لحنيتكم محتاج العدل، دول عايزين عدل مش حنية ".

