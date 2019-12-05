البحرية الأمريكية توجه ضربة موجعة لإيران

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في ضربة موجعة لإيران قامت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية بمصادرة كمية كبيرة من أجزاء صواريخ إيرانية، والتي كانت في طريقها لجماعات الحوثي باليمن، في وقت متأخر من أمس الأربعاء في بحر العرب.

وكشف مسئولون أمريكيون أن هذه المرة الأولى التي تصادر فيها أجزاء صواريخ متقدمة بهذا القدر قبل وصولها لمليشيات الحوثي.

وشارك فريق من خفر السواحل الأمريكي، في العملية التي  تمت من قبل البحرية الأمريكية حيث تمت المصادرة من زورق صغير.


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