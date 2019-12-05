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"الزراعة": ضبط أكثر من 2 طن لحوم ودواجن غير صالحة خلال أسبوع

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تلقي الأستاذ الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا رسميًا من عبدالحكيم محمود رئيس  الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال أسبوع، حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 2 طن و80 كجم في 16 محافظة.

وتتمثل الكميات المضبوطة في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات "القاهرة، الإسكندرية، القليوبية، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، الغربية، كفرالشيخ، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الأقصر، قنا، الإسماعيلية" حيث تم تحرير 108 محاضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

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