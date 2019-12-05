» سيدة من ذوي القدرات الخاصة تبكي على الهواء

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سيدة

أون إي

ذوي القدرات الخاصة

تامر مرسي



أكد حازم شفيق رئيس شبكة قنوات " أون إي"، أن تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قرر تعيين أمينة عبدالرحمن من ذوي القدرات الخاصة في القناة. 

ووجه شفيق، في مداخلة هاتفية ببرنامج "لقمة هنية " المذاع علي فضائية " أون إي"، التهنئة لـ"أمينة عبدالرحمن "، على الهواء، كما قرر منح والدها ووالدتها رحلة عمرة. 

 ولم تتمالك " عبدالرحمن "، دموعها على الهواء ، معربة عن سعادتها بهذا القرار .

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