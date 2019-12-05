السعودية تشهد ظاهرة لم تحدث منذ 118 عامًا

05 ديسمبر 2019 - 04:31 م

تشهد المملكة العربية السعودية، ظاهرة لم تحدث منذ 118 عامًا، ومن المتوقع أن تحدث فجر الخميس الأخير من الشهر الجاري.

وقالت صحيفة اليوم السعودية، إن الظاهرة هي الكسوف الحلقي للشمس والتي تشبه الكسوف الكلي مع فوارق صغيرة، في إشارة إلى أن الكسوف الحلقي حالة خاصة من حالات الكسوف يحدث عندما يكون القمر بين الأرض والشمس.

ونقلت الصحيفة عن الفلكي ملهم الهندي، أن الظاهرة تحدث بسبب أن بعد القمر عن الأرض غير ثابت فتارة يكون قريبًا وأخرى بعيدًا، ونتيجة ذلك يتغير حجم القمر ظاهريًا أي أنه حين يكون قريبًا يكون حجمه كبيرًا فيغطي كامل قرص الشمس فيحدث الكسوف الكلي، وحين يكون بعيدًا ويصادف وجوده بين الأرض والشمس يصغر حجمه فيكون أصغر من قرص الشمس، لذلك لا يغطيه كاملاً فتظهر لنا حلقة من نور الشمس فيسمى كسوف حلقي.

وأشار الفلكي السعودي، إلى أن الشمس ستظهر في حالة كسوف جزئي على الرياض، وفي حالة كسوف حلقي على المنطقة الشرقية، وبقية المناطق ستشاهده جزئياً بنسب مختلفة، عدا المنطقة الغربية التي ستراه حلقياً بنسبة 50?.

وأكد هندي أن نسب مشاهدة الظاهرة ستتفاوت ما بين 87? بالرياض، و81? بمدينة الكويت، و58? في أبها، و55? في جازان، و37? في المدينة المنورة.