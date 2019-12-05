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أمر ملكي سعودي بفتح باب التجنيس لهؤلاء

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محمد فضل- متابعات

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ملكيًا يقضي بفتح باب التجنيس في المملكة أمام أصحاب الكفاءات.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، فإن الأمر الملكي يهدف لـ "استقطاب المتميزين والمبدعين من أرجاء العالم للعيش في السعودية، من خلال تجنيس أصحاب الكفاءات في مختلف المجالات، بما يساهم في تعزيز عجلة التنمية بالمملكة".

وأوضحت الصحيفة أن الكفاءات تتمثل في "العلماء الشرعيين، وعلماء الطب، والصيدلة، والرياضيات، والحاسب والتقنية، والزراعة، والطاقة النووية والمتجددة، والصناعة، والنفط، والغاز، والذكاء الاصطناعي، وهندسة البرمجيات، والروبوتات، والحواسيب عالية الأداء، والنانو، والجيولوجيا، وعلوم الفضاء والطيران وغيرها".

وعزت الصحيفة السعودية هذه الخطوة إلى أمر ملكي صدر منذ ما يقارب الشهرين، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 والهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المتميزين والمبدعين من أنحاء العالم للعيش في السعودية.


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