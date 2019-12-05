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حكم قضائي بمنع زوج من الاقتراب من زوجته عامًا

قضايا وحوادث

ارشيفية
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محمد فضل- متابعات

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في سابقة من نوعها، قضت محكمة الاستئناف في مدينة تازة المغربية، بمنع زوج من الاقتراب من زوجته لمدة عام كامل بسبب استخدامه العنف ضدها، وإدانة المحكمة له بتعنيف زوجته.

وحسب صحف محلية، فإن الحكم يقضي أيضًا بخضوع الزوج إلى علاج نفسي يشمل السيطرة على الغضب وحسن التواصل ونبذ العنف لمدة عام .

وكان تقرير رسمي حديث صدر في المغرب قد أشار إلى أن العنف ضد النساء بلغ نسبة 54,4 %، وسجلت أعلى النسب بين النساء المتزوجات، لكنه لاحظ أن أكثر من 90 % من الضحايا عزف عن تقديم شكوى ضد المعنّفين.


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