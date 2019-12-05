للمرة الأولى.. «كارتيرون» يقود مران الزمالك

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المصريون

الزمالك

كارتيرون

قاد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مران الفريق اليوم للمرة الأولى بعد توليه المهمة بشكل رسمي.

وقاد «كارتيرون» مران الفريق حاليًا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادًا لمواجهة فريق أول أغسطس الأنجولي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات المرحلة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الزمالك تأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف،  أمس، الأربعاء، على ملعب القاهرة الدولي.


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