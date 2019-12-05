"التخطيط": زيادة نسبة السكان 2 مليون نسمة خلال عام

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قال مدير مشروع ميكنة مكاتب الصحة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، المهندس محمود جلال، إنه رغم التكلفة العالية التي تخطت الـ55 مليون جنيه، لمشروع ميكنة سجلات المواليد والوفيات، إلا أنه حقق نجاحا كبيرا في مصر

وأضاف خلال كلمته بفعاليات اليوم الثالث من مؤتمر الجمعية الإفريقية للإدارة والتنظيم، أن المنظومة الجديدة ساعدت على تحول تقليدية تسجيل المواليد والوفيات من الورقية إلى الرقمية.

وتابع، أن ميكنة قواعد البيانات، أظهر على سبيل المثال، زيادة أعداد المواليد خلال عام 2018، إلى 2 مليون نسمة صافي، مشيرًا إلى أنه ارتفع من 97.7 مليون نسمة في نوفمبر 2018 إلى 99.7 مليون نسمة حاليًا.


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