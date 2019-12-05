» إصابة 11 شخصًا طعنًا في ساحة التحرير ببغداد

تعرض أحد عشر متظاهرًا، للطعن بالسكين بساحة التحرير، في وسط بغداد، خلال الاحتجاجات التي تشهدها العراق.

وأفادت مصادر طبية لوكالة "روسيا اليوم"، أن عناصر مندسة، حسبما اعتقد ناشطون، افتعلت شجارًا مساء اليوم الخميس.

ونقل الجرحى إلى مستشفى الشيخ زايد في بغداد، فيما خرج سبعة منهم بعد تلقيهم العلاج، حسبما أفادت المصادر.

وأصيب 13، فردًا أصيبوا خلال تجدد الاشتباكات، أمس الأربعاء، في مدينة كربلاء جنوب العراق، فيما استخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.

ويشار إلى أن العراق، تشهد موجة احتجاجات واسعة، منذ مطلع أكتوبر الماضي، وذلك اعتراضًا على تدني أوضاع المعيشة للمواطنين، والمطالبة بحل مجلس النواب، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.