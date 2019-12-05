مفاجأة صادمة وراء رفض «صلاح» خوض مباراة «إيفرتون»

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محمد صلاح

ليفربول

إيفرتون

المثليين جنسيًا

حالة من الجدل انتشرت بين محبي النجم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بعد جلوسه على دكة البدلاء خلال مباراة فريقه أمام «إيفرتون» أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 15، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وما زاد من حالة الجدل أن "صلاح" لا يعاني من أي إصابة، في الوقت الذي أعلن فيه «يورجن كلوب» المدير الفني لليفربول، أن جلوسه على الدكة لإعطاء الفرضة لباقي عناصر الفريق.

لكن بعض النشطاء فجروا مفاجأة من العيار، مشيرين إلى أن "صلاح" هو من طلب عدم خوض المباراة، بسبب قيام الاتحاد الإنجليزي، بتخصيص هذه الجولة من المسابقة، لدعم المثليين جنسيًا.

ويستعد ليفربول لمواجهة قوية الأسبوع المقبل أمام سالزبورج، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ببطولة دوري ابطال أوروبا، حيث يدخل الريدز اللقاء بحثا عن الفوز.


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