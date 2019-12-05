» «المحمدي» و«تريزيجيه» يسطران تاريخًا لمصر بـ«البريميرليج»

05 ديسمبر 2019 - 06:41 م

سلط موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم، الضوء على الانجاز الجديد للكرة المصرية في الملاعب الإنجليزية، والتي كان طرفها الثنائي أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه ثنائي أستون فيلا الإنجليزي.

وكتب «الفيفا» أنه للمرة الأولى في تاريخ الدوري الإنجليزي يصنع لاعبًا مصريًا «أحمد المحمدي» لآخر مصري «تريزيجيه» ويتم تسجيل هدف من خلاله.

ويحتل فريق أستون فيلا المركز الخامس عشر في بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، والتي يشهد تألق محمود حسن «تريزيجيه» في الموسم الأول للاعب بعد انتقاله من الدوري التركي.

يعد الهدف الذي أحرزه نجم الفيلا والمنتخب الوطني أمام تشيلسي هو الثالث له في «البريميرليج» بعدما سجل من قبل في مرمى ليفربول، ثم وولفرهامبتون.