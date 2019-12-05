» البحرين تُقصي العراق من «خليجي 24» وتتأهل للنهائي

05 ديسمبر 2019 - 07:10 م

حجز منتخب البحرين مقعدًا في نهائي بطولة خليجي 24 بعد الفوز على العراق بركلات الترجيح بنتيجة 5/3 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب «عبد الله بن خليفة».

بدأ المنتخب العراقي التسجيل عن طريق مهند علي في الدقيقة السادسة وتعادل للبحرين عبد الله الهزاع في الدقيقة 14 وأضاف إبراهيم بباش الهدف الثاني لأسود الرافدين بالدقيقة الـ18 قبل أن يتعادل المنتخب البحريني عن طريق محمد مرهون في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

بتلك النتيجة يتأهل المنتخب البحريني إلى نهائي كأس الخليج في نسختها الـ24 للمرة الأولى في تاريخه، في انتظار الفائز من مواجهة السعودية وقطر.