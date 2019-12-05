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المتحدث العسكري:

سقوط مقاتلة عسكرية أثناء نشاط تدريبي

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أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية عن سقوط طائرة مقاتلة مصرية في إحدى مناطق التدريب، بسبب حدوث عطل مفاجئ بالطائرة.

وقال المتحدث خلال الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": «فى إطار النشاط التدريبى للقوات الجوية اليوم 5 / 12 / 2019 وأثناء قيام إحدى المقاتلات بتنفيذ طلعة تدريبية بإحدى مناطق التدريب حدث عطل مفاجئ بالطائرة».

وتابع أن العطل أسفر عن سقوطها وتمكن الطيار من القفز بالمظلة وجارى تحديد سبب العطل بواسطة لجنة فنية متخصصة.

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