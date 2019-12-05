» «كارتيرون»: مواجهة أول أغسطس قوية.. والبطولة الحالية الأصعب

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المصريون

الزمالك

كارتيرون

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، آخر استعدادات فريقه لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

أكد «كارتيرون» في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس بملعب السلام: «مواجهة أول أغسطس في منتهى الأهمية خصوصًا بعد السقوط في الكونغو أمام مازيمبي»، مشيرًا إلى أنه لا بديل عن الفوز في المباريات الثالثة التي سنخوضها على أرضنا ووسط جماهيرنا الغفيرة.

وأضاف، «الحالة النفسية والذهنية للاعبين الأهم في الوقت الحالي، فالوقت غير كاف لتطوير الناحية الفنية نظرًا لضيق الوقت بين المباريات».

وتابع، «النسخة الحالية من بطولة أفريقيا للأندية أقوى من الماضية بسبب صعود جميع الفرق القوية دون حدوث أي مفاجآت».

وواصل: «جميع الفرق لديها الفرص للصعود إلى الدور التالي، وسنعمل على حجز أحد المركزين الأول أو الثاني بالرغم من قوة المنافسة».

واختتم الفرنسي باتريس كارتيرون: «الزمالك يمتلك لاعبين مميزين في كل المراكز، وتركيزي منصب حاليًا في تحقيق نتائج طيبة بكل البطولات».

يذكر أن الزمالك سيواجه نظيره أول أغسطس الأنجولي السبت المقبل على ملعب السلام في إطار الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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