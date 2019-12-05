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إخلاء سبيل مدير شركة «أبليكس» بكفالة مالية

قضايا وحوادث

مستحضر أبليكس
مستحضر أبليكس

أحمد سالم

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إخلاء سبيل

أخلت نيابة العمرانية، سبيل مالك شركة مستحضر "أبليكس"، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيهًا، وذلك بعد ضبط عبوات من المستحضر والتأكد من أنها غير مرخصة من وزارة الصحة.

وكانت البداية برصد مباحث التموين معلومات تفيد، بتداول مستحضر للتخسيس، يذاع عبر القنوات الفضائية، ويشارك في إعلانه عدد من نجوم الفن.

وشنت مباحث التموين بالجيزة، حملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع التفتيش الصيدلي ومفتشي التموين استهدفت الشركة وتم القبض على "طارق م.ع.ع" 35 سنة، مدير الشركة، وبالتفتيش تم ضبط 245 كرتونة بداخل كل منها 15 عبوة لمنتج "أبليكس"، بإجمالي 3675 عبوة، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة.


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