داعية أزهري: لهذا السبب المنتحر ليس كافرًا

05 ديسمبر 2019 - 09:45 م

كشف الداعية أحمد المالكي، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، سبب عدم كُفر المنتحر، مشيرًا إلى أن العقل هو مناط التكليف في الإسلام وبزواله يزول التكليف عن الإنسان.

وأضاف المالكي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن المنتحر يغسل ويصلى عليه، وبالتالي لا ينطبق عليه حكم الكافر لأن الكافر لا يغسل ولا يصلى عليه،منوها أنه بشكل عام لا يحق لأحد ان يحكم على غيره بالكفر، مشددًا على ضرورة معرفة الشباب أن قتل النفس كبيرة من الكبائر حتى لا يرى أمر الانتحار هينًا.

وأشار إلى أن نسبة الإنتحار في العرب أقل من الغرب لأن الوازع الديني يضيق عملية الإنتحار مهما كان سبب الإنتحار فقرب الإنسان من ربه يبعده عن قتل نفسه لأنها في الحقيقة ليست ملكا له فالله هو الذي يهب الحياة وحده.

وأوضح، أن المنتحر لحظة الإنتحار يكون قد زال عقله فلا يكون في كامل وعيه، منوها أن العقل هو مناط التكليف في الإسلام وبزوال العقل من الإنسان لا يمكن وقتها أن نحكم عليه بالكفر لأن الصل هو مسلم ولكنه مسلم عاصي.