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«فايلر» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني

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فايلر
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فايلر

أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر، قائمة فريقه لمواجهة الهلال السوداني، في التاسعة من مساء غد الجمعة، على ملعب السلام، ضمن منافسات المرحلة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ، شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد فتحي ،رامي ربيعه ، محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، محمود وحيد ، سعد سمير.

خط الوسط: وليد سليمان ،رمضان صبحي ، عمرو السولية ، حسين الشحات ، أحمد الشيخ ، محمد مجدي أفشة ، أليو ديانج ، جيرالدو.

خط الهجوم: مروان محسن ، جونيور أجايي ، وليد أزارو ، صلاح محسن.

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