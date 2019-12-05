  • الخميس 05 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:22 م
بحث متقدم
ترامب

تطورات مثيرة بشأن عزل الرئيس الأمريكي "ترامب"

ابوتريكة

«أبو تريكة» يكشف سر فشل قطر وتفوق السعودية

انتحار شباب

داعية أزهري: لهذا السبب المنتحر ليس كافرًا

الأرصاد تحذر: أمطار غزيزرة الجمعة

الأرصاد تحذر: أمطار حتى الأحد

عودة طلاب إلى الحياة

عودة 7طلاب إلى الحياة بعد توقف قلوبهم عن العمل لعدة ساعات

عادل الجبير

أمريكا تفجر مفاجأة عن اسم مدبر محاولة اغتيال«الجبير»

الداخلية

«الداخلية» تعلن تصفية 3 إرهابيين في شمال سيناء

صلاح

مفاجأة صادمة وراء رفض «صلاح» خوض مباراة «إيفرتون»

الفلاحين في سوق الماشية

انهيار أسعار المواشي يغرق المربين في الديون

الملك سلمان

أمر ملكي سعودي بفتح باب التجنيس لهؤلاء

واشنطن: أكثر من ألف متظاهر قتلوا في احتجاجات إيران

عرب وعالم

مظاهرات إيران
مظاهرات إيران

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الأمم المتحدة: مصرع 78 جراء فيضانات السودان‎

#

إيران تحذر السعودية وأمريكا من حرب شاملة

#

الأمم المتحدة: مقتل 90 مدنيا في مرزق الليبية منذ بداية أغسطس

#

الهند.. مصرع 42 شخصا جراء فيضانات وانزلاقات أرضية

قالت الخارجية الأمريكية، الخميس، إن "أكثر من ألف متظاهر" قتلوا على يد السلطات الإيرانية، خلال الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.
وخلال مؤتمر صحفي عقده بالوزارة، استنكر الممثل الخاص بشؤون إيران في الخارجية، برايان هوك، العنف الذي استخدمته السلطات هناك ضد المحتجين.
وأضاف أن القوات الإيرانية قتلت أكثر من ألف متظاهر، وسجنت نحو سبعة آلاف آخرين، بحسب ما ذكرت قناة "الحرة".
وتابع هوك: "لا يمكننا التأكد، لأن النظام يحجب المعلومات"، مضيفا أن "عدة آلاف من الإيرانيين أصيبوا بجروح، و7 آلاف على الأقل أوقفوا".
وأشار إلى أن النظام قتل "أكثر من 4 صحفيين، ويضايق عائلاتهم، ويهدد الموجودين في الداخل ليصلوا إلى العاملين في الخارج".
ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، فقد استشهد الممثل الخاص بتقارير غير محددة، ولم يقدم أي دليل على عدد القتلى.
ولفت هوك في حديثه للصحفيين، أن الولايات المتحدة شاهدت تسجيلا مصورا لحادث واحد، قتل فيه أكثر من 100 شخص.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الإيرانية بشأن ما ورد في تصريحات المسؤول الأمريكي خلال المؤتمر.
والإثنين، أعلنت منظمة العفو الدولية، سقوط 208 قتلى على الأقل، في الاحتجاجات التي شهدتها إيران نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تنديدا بارتفاع سعر الوقود.
وفي 15 نوفمبر، اندلعت في إيران احتجاجات استمرت عدة أيام، تنديدا برفع سعر الوقود بنسبة تصل 3 أضعاف، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى بين المتظاهرين وقوات الأمن.
فيما تتهم طهران "أطرافا خارجية"، بالسعي إلى الإخلال بالنظام العام. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» طالبة مسلمة تنقذ حياة زملائها أثناء إطلاق نار بأمريكا
» الجزائر.. استئناف محاكمة رموز نظام بوتفليقة السبت
» «فايلر» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني
» لليوم الثالث.. أسعار الذهب تواصل ارتفاعها الغير مسبوق
» «آل الشيخ» يهنئ الملك والمملكة بالتأهل إلى نهائي «خليجي 24»
» الصحة تعلن تكليف 100% من الأطباء
» قراءة في كتاب «حياة محمد» لحسين هيكل
» السعودية تتأهل إلى نهائي «خليجي 24» بعد الفوز على قطر
» قوافل الأزهر للتوعية الأسرية تواصل فعالياتها بالإسماعيلية
» تنظيم إرهابي يعلن استهدافه لكلاسيكو الريال وبرشلونة
» «ترامب» يتحدى عزله: سأنتصر في المعركة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:16 ص

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:43

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس