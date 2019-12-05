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نجل الفنان الراحل محمد عوض يكشف أسرارا في حياته

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الراحلة نادية فهمي والراحل محمد عوض

المصريون ـ متابعات

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 أكد المخرج عادل عوض نجل الفنان الكوميدي الراحل محمد عوض، إنه والده كان يتعامل بجدية في المنزل والعمل، عكس الشخصية التي كان يراها الجمهور على الشاشة .
وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج «فنجان قهوة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن والده كان ينام ساعتين فقط يوميا، نتيجة لضغط العمل، حيث كان الفنان الراحل، يصور ثلاثة أعمال في آن واحد.
وأضاف أن والده كان يركز في عمله جدا ويحب الهدوء في المنزل، كما أنه كان يصطحبه إلى العمل لتمثيل أدوار «الكومبارس» الخاصة بالأطفال.


 

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